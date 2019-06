Cinque fratelli e un'impresa di successo: il nuovo libro di Stefano Menga

E’ dedicata a una impresa del nord Italia a conduzione familiare la nuova iniziativa letteraria di Stefano Menga, blogger e autore di Ceglie Messapica, da quattro anni residente a Novedrate, in provincia di Como, dove svolge l’attività di autista di scuolabus. Il libro “5 fratelli, una sola storia” narra e descrive le vicende e le storie della famiglia Bettio, o meglio le più importanti che hanno caratterizzato la loro vita, sia a livello familiare che imprenditoriale.

La realizzazione dell’opera è stata possibile grazie all’intuizione di Giovanni Bettio che, Stefano Menga, ha conosciuto per puro caso, durante l’intitolazione della struttura sportiva di Novedrate, dedicata al compianto sindaco Maurizio Barni. In quell’occasione i due si incrociarono tra centinaia di cittadini e, Bettio si propose per l’acquisto di una copia del libro su Novedrate che, Stefano Menga, aveva presentato il giorno precedente, proprio dedicato al ricordo e alla memoria di Maurizio Barni.

Fu un colpo di fulmine di amicizia a prima vista, consolidata poi nel tempo. Successivamente si incontrarono presso la tenuta de “Il Nuovo Bosco”, sempre di proprietà Bettio e, dopo aver degustato alcune prelibatezze preparate dallo chef dell’area ristorante, Giovanni Bettio, chiese apertamente a Stefano Menga se fosse possibile far diventare un libro, le sue storie e quelle dei suoi fratelli.

Ecco che dopo circa un anno di incontri, racconti e storie, Stefano Menga, sforna il suo nuovo libro dal titolo “5 Fratelli una sola storia”. E’ un libro a colori di 264 pagine e di facile lettura, costellato da numerose foto per farsì che, chiunque si affacci e si appassioni in questa lettura, possa tranquillamente individuare la famiglia, le vicende che si sono susseguite, le attività imprenditoriali e il territorio dove è stata ambientata l’intera storia.

I Bettio sono persone che lavorano ogni giorno ma, nonostante tutto ciò, non fanno mai mancare la loro presenza sul territorio. Infatti su qualsiasi manifestazione di solidarietà, sportiva, religiosa e culturale che si tiene e che si svolge sull’intero territorio di Carimate (Como), ma anche nei comuni limitrofi, sono sempre presenti in prima linea e soprattutto non fanno mai mancare il loro supporto economico come sponsor. Questo volume, per qualcuno, può sembrare un diario di famiglia ma in realtà si tratta di uno strumento che può essere utile per i giovani e per le nuove generazioni e, soprattutto ci fa capire come, anche partendo da zero, si possono raggiungere grandissimi traguardi.

Stefano Menga è ideatore oltre che del Blog “Cronache e cronachette di Ceglie Messapica”, che dall’annata 2011 si trasforma ogni anno in Annuario, anche del blog “Novedrate e dintorni”. Inoltre, è autore di numerose pubblicazioni: “Monsignor Giovanni Turrisi - Cenni storici e fotografici sulla vita e sulla chiesa di San Lorenzo da Brindisi”, “Cronaca di un atto d’amore” dedicato al carabiniere Angelo Petracca nel 25° della sua tragica scomparsa, “La Speranza di vivere” dedicato alla memoria dell’Avv. Pietro Allegretti, “Novedrate… attraverso i tuoi occhi” dedicato allo scomparso Sindaco Maurizio Barni.