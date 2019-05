Grandi pulizie a Punta del Serrone: invito del Lion ai volontari

BRINDISI - I soci del Lions Club di Brindisi, presieduto dall’avv. Giuseppe Dabbicco, e quelli del Leo Club Virgilio di Brindisi, presieduto da Alessandro Caniglia, anche quest’anno puliranno le spiagge del litorale brindisino. La questione ambientale sta da sempre a cuore ai Club Lions, essendo uno dei principali motivi di preoccupazione per l’intera comunità mondiale. L’appuntamento è per sabato 4 maggio 2019 alle ore 9,30 a Punta del Serrone. Tutti i cittadini, ai quali saranno distribuiti guanti in lattice e sacchi per raccogliere i rifiuti, sono invitati a dare il proprio contributo. Quindi, chi altre volte ha lamentano la mancanza di preavvisi per queste iniziative, ora sa come trascorrere la mattinata di sabato.