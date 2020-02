Brindisi, la "banda monnezza" continua a colpire sulla litoranea

BRINDISI - “Buongiorno, volevo segnalare una situazione vergognosa che ormai viviamo da anni, ma che nessuno si vuole prendere in carico”. Un lettore ci scrive e ci invia le foto della situazione che persiste sulla litoranea nord di Brindisi, all’incrocio con la strada che conduce a Mitrano, luogo detto crocevia “che da anni è stato eletto a discarica da parte di scellerati, che continuano a devastare il nostro territorio. Nessuno vuole mettere una telecamera per incastrare questi criminali che in barba alle regole continuano ad offrire questo biglietto da visita”.

“La nostra città che ha tanti altri problemi che vorremmo risolvere, non merita tutto questo: vediamo ogni settimana che associazioni ambientaliste, spesso con bambini o giovanissimi, cercano di dare un esempio positivo, ma dopo poco qualcuno devasta tutto fregandosene. Mi piacerebbe che questa segnalazione portasse finalmente a far cambiare le coscienze di chi sporca o deturpa, e vorrei che altre persone come il sottoscritto, trovassero il modo di denunciare”.

C’è ben poco da aggiungere alle parole del lettore. Siamo in un periodo in cui sui social più frequentati tutti accusano tutti anche per il contagio da coronavirus. Salvo poi, in qualche caso, donare la propria spazzatura agli altri. Insomma, bisogna prendere atto che quanto fatto sino a questo momento è importante e lodevole, ma non basta. Bisogna picchiare duro contro chi continua a fare scempio del territorio, chiede il lettore autore della segnalazione. Altrimenti non si fermeranno mai. È una razza resistente.