I cento anni di nonna Lucia festeggiati dai familiari e dal sindaco

TORCHIAROLO - C'erano anche il sindaco con alcuni amministratori comunali e il comandante della polizia locale, a festeggiare la signora Lucia Nuzzaci di Torchiarolo, che oggi 25 maggio 2019 ha compiuto 100 anni. Nata nell'immediato primo dopoguerra del XX secolo, la signora Nuzzaci è madre di tre figli maschi, ha otto nipoti e otto pronipoti, che presto diventeranno nove. E' stata sposata per 52 anni con Angelo Zecca, entrambi genitori ineguagliabili, dicono grati i figli, grandi lavoratori ed esempio per tutta la famiglia. Oggi figli, nuore, nipoti, pronipoti e tutte le persone che le vogliono bene sono liete di porgerle i migliori auguri per questo bellissimo e raro traguardo, festeggiato in casa per via di un infortunio domestico che, tuttavia, non ha affatto impedito alla nonna centenria di Torchiarolo di tagliare la torta.

