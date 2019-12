Morta la mamma di Albano Carrisi, la sua "origine del mondo"

CELLINO SAN MARCO – Il 2 gennaio prossimo avrebbe compiuto 97 anni. Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 10 dicembre, è deceduta Jolanda Ottino, la mamma del noto cantautore Albano Carrisi e di Franco Carrisi, imprenditore ed ex personaggio televisivo. L’amata mamma di Al Bano si è spenta a Cellino San Marco, dove ha sempre vissuto. Da quanto si apprende, da qualche tempo le sue condizioni di salute si erano aggravate tanto da costringerla a letto.

Proprio a giugno dello scorso anno il cantautore cellinese le aveva dedicato un docu-film, “Madre mia” che racconta la sua famiglia e il paese attraverso i suoi occhi, “Perché è lei, Jolanda Ottino in Carrisi, l’origine del mio mondo” ha commentato Al Bano in un’intervista. La notizia della sua morte in pochi minuti ha fatto il giro del suo paese d’origine, dove era molto amata e stimata.

La signora Ottino non aveva mai superato il dolore per la scomparsa, ancora avvolta da mistero, dell'amata nipote Ylenia, ed era molto legata alla nuora Romina Power, che era volata a Cellino nel gennaio scorso per il compleanno della suocera.