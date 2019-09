Annullato volo Brindisi-Milano delle 22,05: passeggeri trasferiti in albergo

BRINDISI - E' stato cancellato, pare per problemi di gestione del traffico nello scalo internazionale di Malpensa a causa della chiusura per lavori di Linate, il volo Easyjet U2 2828 delle 22,05 da Brindisi per il principale degli aeroporti milanesi. La compagnia ha offerto ai passeggeri rimasti a terra ospitalità presso l'Hotel Tiziano di Lecce, stante l'indisponibilità di posti nelle strutture ricettive di Brindisi.