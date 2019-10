Preghiera, giochi e animazione: domenica per la famiglia ai Salesiani

BRINDISI - Anche i Salesiani Cooperatori di Brindisi partecipano al progetto “Gec Generare figli, educare persone, costruire futuro”, progetto a sostegno della genitorialità patrocinato dalla Regione ed affidato al Forum delle Associazioni familiari di Puglia. Per promuovere il benessere familiare come condizione di coesione sociale e per sensibilizzare il territorio a riscoprire la bellezza dell’essere famiglia, i Salesiani Cooperatori di Brindisi, da sempre attenti alla famiglia, hanno organizzato quindi, come prima azione, un’iniziativa dal tema: “Stay together. Una domenica per la famiglia”, una bella giornata di festa per famiglie con bambini.

L’iniziativa, che si terrà domenica 27 ottobre, prevede un programma ricco di momenti di condivisione. Si inizierà alle ore 10.00 con la Messa; seguirà alle 11.00 un momento formativo con il workshop curato dalla dottoressa Paola Colì, pedagogista del consultorio familiare diocesano, dal tema: “La famiglia: un’arte Educativa da imparare, dono da scoprire”. Sempre alle ore 11.00, in cortile, si terrà un momento di animazione per i più piccoli.

La domenica per la famiglia proseguirà con un pranzo a sacco alle ore 13.00 e con un Coffee Break alle ore 14.00. Nel pomeriggio, alle ore 15.00, è previsto il momento di gioco “Genitori vs Figli #famiglieingioco”. “Stay together. Una domenica per la famiglia” terminerà alle ore 16.00 con la Buonanotte salesiana.