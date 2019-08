Manifestazione per la Salute: presente anche l'amministrazione di S.Pietro

SAN PIETRO VERNOTICO - L’Amministrazione comunale di San Pietro Vernotico condivide appieno le preoccupazioni evidenziate dalla sede territoriale della Fp Cgil, del Cdlt e della Spi Cgil e sarà presente alla manifestazione del 27 agosto presso l’ex ospedale Ninetto Melli sullo stato della sanità di Provincia di Brindisi.

“L’esperienza insegna che a meno di un anno dalle elezioni Regionali la Salute dei cittadini della Provincia di Brindisi sarà ancora una volta il teatrino dove consumare promesse per accaparrarsi consensi elettorali”. Scrive il sindaco Rizzo.

“Si riduce allo stremo un sistema per poi magari promettere un miglioramento dei servizi con lo scopo di convincere il cittadino che quanto rappresenta un suo diritto minimale di contro sia una conquista per il territorio. A differenza di tutte le altre province, Brindisi sta pagando un dazio enorme e non può che supportarsi la costante azione del sindacato a difesa dei diritti dei lavoratori e dei cittadini. Auspichiamo una unitaria e numerosa partecipazione”