Master su Autismo e tirocinio di detenuti: pronte due convenzioni

BRINDISI - Giovedì 7 novembre, alle ore 11, presso il salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, è convocata una conferenza stampa per la firma di importanti convenzioni.

La prima riguarda l’avvio del Master di I e II livello in “Analisi Applicata del Comportamento e Autismo”. Un'iniziativa importante, di rilievo internazionale, unica in Italia. La convenzione sarà firmata da Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, Cooperativa Socioculturale e Università di Salerno. L’obiettivo é l'implementazione di professionalità, competenze, e qualità dei Servizi, a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico, nel territorio pugliese. Le domande di ammissione al concorso per la partecipazione al master dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 novembre 2019. Per maggiori informazioni https://web.unisa.it/didattica/master/bandi.

La seconda convenzione riguarda la possibilità che la Provincia di Brindisi darà ai detenuti della Casa Circondariale di Brindisi di frequentare dei tirocini presso la sede dell’Ente, finalizzati al reinserimento del mondo del lavoro, e sarà firmata dalla Provincia di Brindisi e dalla Direzione della stessa Casa Circondariale.

Sino ad oggi, sulla base di tale convenzione, la Provincia di Brindisi ha offerto questa opportunità di formazione lavoro a 9 detenuti.