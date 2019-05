Una messa e un concerto per Melissa a sette anni dalla sua scomparsa

MESAGNE - Nel settimo anniversario della tragedia della scuola Morvillo-Falcone dove trovò la morte la 16enne Melissa Bassi, i genitori Rita e Massimo, con immutato amore, la ricorderanno con una Santa Messa che sarà celebrata dal parroco don Gianluca Carriero presso la Chiesa Matrice in Mesagne domenica 19 maggio alle ore 19, ringraziando sin d’ora coloro che vorranno unirsi in preghiera.

Dopo la funzione religiosa, sempre nella stessa Chiesa, l’associazione musicale “Note nel pentagramma”, con la Banda giovanile “Città di Mesagne”, diretta dal Maestro Paride Pezzolla, eseguirà in memoria di Melissa, musiche e brani di Schubert, Gomez, Gounod, Morricone, Verdi, Sequeri, Cohen.

Sempre nel ricordo di Melissa, l’associazione sportiva culturale dilettantistica “Legalità et Sicurezza” di Brindisi, in collaborazione con l’associazione Asd “Mfr” di Brindisi e con il patrocinio del Comune di Brindisi, Coni, Fidal e Uisp ha organizzato, anche per quest’anno, il “Memorial Melissa Bassi”, evento sportivo a carattere benefico, giunto alla 7^ edizione, con tre giornate di sport e solidarietà, il 5, l’8 ed il 12 maggio 2019.