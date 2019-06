Mercatone Uno, convocato consiglio comunale monotematico

FRANCAVILLA FONTANA - Venerdì 7 giugno alle 17 è convocato in seduta straordinaria il Consiglio comunale di Francavilla Fontana che tratterà, come unico argomento all’ordine del giorno, la “Questione Mercatone Uno: situazione dei dipendenti e possibili soluzioni”.

L’assemblea, convocata su richiesta unitaria dei gruppi di maggioranza, vedrà la partecipazione dell’assessore Regionale allo Sviluppo Economico Cosimo Borracino e sarà aperta agli interventi dei dipendenti e dei rappresentanti sindacali locali dell’azienda dichiarata fallita dal Tribunale di Milano lo scorso 23 maggio.

Le lavoratrici e i lavoratori dopo la doccia gelata del 25 maggio, quando hanno scoperto via social di aver perso il posto di lavoro, in questi giorni stanno avviando un dialogo con tutti i livelli istituzionali per una rapida risoluzione della crisi.

La seduta consiliare rappresenta un passo istituzionale importante che rafforzerà le richieste dei dipendenti che puntano in questa fase ad ottenere il ritorno dell’azienda in Amministrazione Straordinaria sbloccando gli ammortizzatori sociali. I lavori saranno trasmessi in diretta streaming e in differita radiofonica dall’emittente Radio85.