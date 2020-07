Mesagne. Abbandono di rifiuti nell'agro, elevate già 15 sanzioni

MESAGNE - Le temperature estive segnano sul territorio comunale anche un aumento dei casi di abbandono di rifiuti. Tenendo conto di quanto sta accadendo, e considerando l’esperienza degli anni passati, la polizia municipale ha intensificato i controlli elevando sanzioni che nei casi più gravi ammontano a cifre di oltre 600 euro. Nel corso delle ultime settimane, l’azione di controllo effettuata dalle unità del comando di polizia municipale, in aree urbane e rurali, ha fatto registrare 15 verbali per violazione in materia di tutela ambientale.

“Il sindaco della città di Mesagne, Toni Matarrelli, ha più volte tenuto ad evidenziare come tra i compiti prioritari della pubblica amministrazione rientri proprio quello di salvaguardare il territorio dal fenomeno dell’inquinamento, in ogni sua forma - ha spiegato il comandante di polizia locale, Teodoro Nigro - e a garanzia di interventi concreti rivolti a tale obiettivo, sono state poste nuove fototrappole in alcuni punti dell’agro di Mesagne dove le condotte illegittime ed illecite si manifestano con accertata frequenza. In questa fase, controlli e sanzioni hanno interessato, in particolare, le contrade di Muro Tenente, Pizzorusso, Corti Vecchie."