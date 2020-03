Mesagne. La New Virtus dona 100 uova pasquali al banco alimentare

MESAGNE - In occasione delle festività pasquali la New Virtus Mesagne donerà 100 uova di Pasqua al banco alimentare comunale. L'annuncio è arrivato dal presidente Ivano Edi Guarini, coadiuvato dal sostegno del consiglio direttivo e dalla dirigenza del sodalizio messapico, che ha deciso di partecipare a questa manifestazione di solidarietà, accogliendo l'invito del sindaco Toni Matarrelli, considerata la grande situazione in cui versa il Paese.

"Noi lavoriamo con i bambini, con i ragazzi - spiega il presidente Guarini - siamo abituati a venire incontro alle famiglie in difficoltà per garantire lo sport anche a chi non potrebbe permetterselo. Quindi ci è sembrato opportuno fare qualcosa di concreto anche in questo momento tanto difficile. Lo scopo di questo gesto è regalare un sorriso ai ragazzi che in questa situazione di disagio soffrono più di altri".

"Molti di noi, anche privatamente - continua Ivano Guarini - in questi giorni hanno fatto ciò che era nelle proprie possibilità. Adesso, invece, abbiamo scelto di promuovere un gesto collettivo, che serva alla comunità e che funga da sprone per tanti altri nostri concittadini. Lo sport ci ha insegnato che insieme si può fare tanto e questa idea è assolutamente trasferibile alla sfera del sociale".