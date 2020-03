Mesagne, dal Polivalente anziani duemila euro per le persone in difficoltà

MESAGNE - Un assegno di duemila euro per andare incontro alle esigenze delle fasce di popolazione cittadina alle prese con le maggiori difficoltà economiche, è stato consegnato nella mattiinata di oggi, a don Pietro De Punzio, parroco della Chiesa di Mater Domini e responsabile della locale Caritas vicariale, che ogni giorno, insieme ai volontari della “Casa di Zaccheo”, si adopera per garantire l’essenziale a tante persone prive del necessario per andare avanti.

I fondi sono quelli del Polivalente anziani “Francesco Bardicchia” di Mesagne che, per mano del presidente Emanuele Marrazza, ha inteso assicurare un’azione di concreta solidarietà in questo momento di emergenza sanitaria e di gravi privazioni per molte famiglie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindaco Toni Matarrelli e tutta l’amministrazione comunale hanno espresso il loro sincero apprezzamento per un gesto non scontato, apprezzabile ancor di più in considerazione della generosa spontaneità col quale è stato reso