Mesagne. Coronavirus: sabato scuole chiuse per disinfestazione

MESAGNE - Lezioni sospese a Mesagne sabato 29 febbraio, in tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private, per consentire le attività di disinfestazione come prevenzione per contagio da Coronavirus. Lo ha deciso il sindaco Toni Matarrelli, spiegando che si tratta di una misura precauzionale assunta "pur non esistendo, ad oggi, una prescrizione di tale natura da parte di altri enti o autorità. Si intende, così, prestare ogni possibile attenzione alla prevenzione di contagi e contaminazioni da Covid-19, avvalendosi di tutte le prerogative riservate ai comuni. Niente allarmismi - spiega - ma intendiamo dare seguito ad ogni intervento ad adiuvandum, a garanzia della sicurezza e tutela della salute dei ragazzi e del personale scolastico."