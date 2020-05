Mesagne. Terreni privati non puliti, diversi i controlli della polizia locale

MESAGNE - Proseguono le attività di controllo, da parte degli agenti di polizia del locale comando di Mesagne, per verificare l’osservanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza comunale per la pulizia dei terreni privati in aree urbane ed extraurbane insistenti sul territorio cittadino. Il provvedimento dell’ufficio ecologia e ambiente, oltre a garantire il decoro urbano, ha lo scopo di impedire la propagazione di sterpaglia ed erba infestante e la proliferazione di animali e insetti nocivi.

L’attenzione dei vigili, supportata dalle segnalazioni dei cittadini, in questi giorni ha interessato le zone Grutti, Sant’Antonio, Mater Domini, Contrada Calderoni. Sono 20 i verbali già notificati ai gestori di terreni incolti, altre sanzioni dell’importo di 300 euro verranno previste in caso di mancata rimozione di ogni elemento che possa rappresentare un rischio per l’igiene pubblica o accrescere i pericoli di incendio, soprattutto in vista della imminente stagione estiva.