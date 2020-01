Messa per l'anniversario della morte di Mario Marino Guadalupi

BRINDISI – L’Istituto politico e culturale “Mario Marino Guadalupi”, nel trentunesimo anniversario della scomparsa dell’uomo politico e di governo brindisino avvenuta in Roma il 16 gennaio 1989, annuncia che come ogni anno la moglie Pina Sciarra, i figli Vincenzo, Maurizio, Marina e Stefano, con consorti, genero, nipoti e pronipoti lo ricorderanno assieme ad amici e cittadini con la celebrazione di una messa lunedì 21 gennaio 2020, alle 18,30 diciotto e trenta, nella Chiesa Cattedrale di Brindisi, in piazza Duomo. La famiglia Guadalupi ringrazia tutti coloro che vorranno partecipare “per ricordare l'uomo politico che tanto si spese, con grande impegno istituzionale e sociale per il nostro territorio brindisino e per l'intero Salento”.