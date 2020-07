BRINDISI – Passeggiata nel porto di Brindisi per Michele Placido. L’attore, regista e produttore nella giornata di ieri (mercoledì 1 luglio) ha fatto tappa in riva all’Adriatico nell’ambito di un tour salentino che sta affrontando in questi giorni. Placido è stato accompagnato da Carmelo Grassi, presidente del teatro pubblico Pugliese, che ha pubblicato una foto dell’incontro sul suo profilo Facebook.

“Siamo circondati – scrive Grassi nel post - da luoghi sorprendenti, penso che la bellezza non sia mai stata così amica della storia. Sono molti i valori che dobbiamo difendere e promuovere con ogni forza, ad ogni livello, su ogni tavolo, perché si cominci a parlare di progetti e non solo di ricordi”.

Va ricordato che Placido, originario di Ascoli Satriano (Foggia), ha un forte legame con il Salento e in particolare con la provincia di Brindisi. Il regista di Romanzo criminale convolò a nozze con Federica Vincenti, originaria di Parabita (Lecce), a Cisternino, nella chiesa matrice di San Nicola. Da anni possiede una villa a Lendinuso, marina di Torchiarolo. Le sue sortite nel Salento sono frequenti. Stamani ha fatto una visita a sorpresa al Comune di Taviano, dove è stato accolto dal sindaco Giuseppe Tanisi.