Migranti, attivato sportello informativo presso sede dell'Anpi

BRINDISI – Attivato uno sportello informativo per i migranti. A seguito dell’appello del presidente della Comunità Africana di Brindisi Drissa Kone, il presidente dell’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) di Brindisi, Donato Peccerillo, ha messo a disposizione la sede dell’associazione Partigiani, in vico San Pietro degli Schiavoni,7 per uno sportello informativo. Il servizio è rivolto a sostegno di quei migranti che non sanno a chi e dove rivolgersi per tutte le informazioni riguardo le nuove disposizioni normative in materia di rinnovo, conversione del permesso di soggiorno e compilazione kit per rilascio permesso di soggiorno a tempo indeterminato; in particolare in materia di sanatoria per la regolarizzazione dei lavoratori irregolari, e per ogni altra informazione sull’immigrazione in generale.

Il servizio dello sportello sarà avviato, nel rispetto della normativa Covid-19, con guanti, mascherine e distanza, a garanzia della sicurezza degli operatori volontari e di tutti gli utenti, a partire dal 19 giugno e sino al 15 luglio 2020, per due giorni a settimana, venerdì e sabato, dalle ore 15 alle ore 18,30. La prosecuzione dell’attività dipenderà dalla disponibilità della sede e dalle necessità degli utenti.

I volontari, anche della Comunità Sant’Egidio di Brindisi, che opereranno presso lo sportello, saranno: avvocati immigrazionisti, consulenti esperti in materia di immigrazione e mediatori culturali e linguistici della stessa Comunità Africana.

Il presidente della Comunità Africana ringrazia sentitamente il Presidente dell’Anpi e tutti i attivisti che lottano quotidianamente per la giustizia e la pace, e allo stesso modo ringrazia tutti coloro che hanno dato la disponibilità come volontari.

Va ricordtao che la Cgil ha attivato tre sportelli per l’assistenza alla regolarizzazione dei migranti presenti sul territorio della provincia di Brindisi, impiegati soprattutto in agricoltura. Gli sportelli si trovano presso le sedi del sindacato a Brindisi, Mesagne e Fasano