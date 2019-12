Liceo Scientifico: a lezione di cittadinanza con il ministro Bellanova

SAN VITO DEI NORMANNI - Nel pomeriggio di sabato 7 dicembre presso l’ Auditorium “Giorgio Amico” del Liceo Scientifico “Leonardo Leo” di San Vito dei Normanni lo scrittore e giornalista Annibale Gagliani ha presentato Romanzo caporale, terzo lavoro editoriale pubblicato lo scorso agosto da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno. A dialogare con l’autore il noto giornalista Rai Raffaele G. Gorgoni, illustre ospite il Ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova.

L’evento, nato dalla collaborazione tra l’ IISS “Marzolla-Leo-Simone- Durano, la casa di produzione cinematografica “Cattive produzioni”, Ex Fadda L’officina del Sapere, Icaro EnoLibreria e pasticceria, Teatro Menzatì e il Comune di San Vito dei Normanni, si inserisce nell’ambito del Festival delle Idee “Non si fa mai niente”, organizzato dal giovane regista Marco Mingolla: una due giorni di incontri che si pone l’obiettivo di stimolare il confronto su diversi temi d’attualità anche grazie alla partecipazione di personalità di grande rilievo.

Gremito l’Auditorium che ha accolto numerosi ospiti anche dalle città vicine: ad introdurre la serata Marco Mingolla, ex studente del Leo, il primo cittadino Domenico Conte e il dirigente scolastico prof.ssa Carmen Taurino.

Tema conduttore della serata, a cui ha fatto da sfondo l’avvincente trama del romanzo, il rapporto tra noi e l’altro. “All’origine”-come ha affermato lucidamente Raffaele Gorgoni – “ il saccheggio dell’Africa, la razzia a opera delle corporation, cinesi, americane,europee e il sapiente innesco strategico di conflitti etnici e tribali …Chi sopravvive fugge e intraprende la tragica odissea verso il Mediterraneo” per scoprire, con profonda amarezza, che le proprie aspettative di una vita migliore si vanificano di fronte al nostro comportamento intollerante, alla nostra “tiepida” umanità. Da una corruzione all’altra, l’ illegalità risucchia e nutre la disperazione assumendo, nella maggior parte dei casi, il volto del caporalato: “categoria dello spirito” e non solo malcostume. Nel suo progressivo modificarsi dagli anni Settanta a oggi, ha affermato il Ministro Bellanova, la lotta al caporalato è un passaggio fondamentale verso il pieno riconoscimento dei diritti di tutti i lavoratori e l’autentica integrazione per quelli che ospitiamo .

“Non è possibile”-ha detto il Ministro- fare distinzioni tra chi lascia le proprie terre per la guerra e tanti altri che, invece, sono spinti dalla fame. Nessuno parla della progressiva desertificazione dei territori africani. Qui le nostre Università dovrebbero intervenire con le proprie competenze , ponendo in essere un’agricoltura di precisione che permetta alle persone di sfamarsi, dando prova di un reale e onesto desiderio di migliorare le condizioni di vita di questi popoli”. Di una disarmante semplicità la risposta alla domanda sul perché dell’intolleranza: “Perché abbiamo paura”, quindi l’invito ai giovani studenti del Leo a “parlare con la gente”, a percepire la diversità come una ricchezza, perché solo la legge della nostra coscienza può “creare” una società di uguali.

Sulla stessa lunghezza d’onda Annibale Gagliani che ha sottolineato, a sua volta, l’urgenza di abbattere gli stereotipi culturali sempre più diffusi riguardo a temi quali integrazione, lavoro, legalità. Importante parlare di questi temi nella Scuola, strategico parlarne ai giovani. Ancora una volta il Liceo Scientifico Leo si dimostra aperto alle sollecitazioni che provengono dal territorio, attento al dibattito sociale e culturale. Sinceri, infine, gli apprezzamenti nei confronti del “Leo” e della sua didattica innovativa, concretizzatasi dall’anno scolastico 2016-2017 con l’adozione del modello finlandese, oltre che per la qualità della formazione fornita ai suoi studenti, premiata per il terzo anno consecutivo dagli studi Eduscopio.

