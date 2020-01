Coronavirus: misure di prevenzione anche presso gli aeroporti di Bari e Brindisi

BRINDISI – Anche presso gli aeroporti di Brindisi e Bari sono state adottate le raccomandazioni previste dalle Autorità Sanitarie regionali in ordine alla massima informativa, su consigli e comportamenti da adottare, a favore dei viaggiatori diretti o provenienti dall’area in cui si è sviluppato il focolaio della Coronavirus 2019-Ncov.

Lo comunica Aeroporti di Puglia attraverso una nota cui si fa riferimento al caso di una sospetta infezione dal cosiddetto virus cinese che riguarda una paziente attualmente ricoverata in isolamento presso il policlinico di Bari.

Si tratta di una donna proveniente dalla Cina arrivata in Pronto soccorso con febbre e tosse. Le autorità sanitarie hanno adottato tutte le procedure previste per contrastare la diffusione del virus. Stando ai primi accertamenti, ad ogni modo, sembra che la donna, una cantante che rientrava da un tour in Oriente che ha fatto tappa anche nella zona di Wuhan, non sia stata contagiata dal temuto virus.

"Aeroporti di Puglia si mantiene in stretto contatto con le Autorità Sanitarie regionali per fornire, ove necessario, la più ampia collaborazione in ordine a eventuali attività che le stesse dovessero ritenere necessarie".