E a piazza Sapri spunta il salottino con contorno di rifiuti

BRINDISI - Salottino in piazza Sapri, rione Santa Chiara di Brindisi, con contorno di sacchetti pieni di spazzatura e gatto in cerca di cibo. La scena risale alle 15,30 circa di oggi 23 maggio ed è stata immortalata da un lettore, che ce l'ha inviata. Insomma, non è necessario andare a fare lo scarico illegale di rifiuti di nascosto, nelle campagne e sulla costa. Si può fare anche in città, comodamente di sabato pomeriggio, ai margini di un giardinetto e in una zona residenziale.

