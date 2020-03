Mobilità urbana nella città di Ostuni, primo incontro aperto alla cittadinanza

OSTUNI - Una modalità aperta e partecipativa, come anche nelle indicazioni della Unione europea e delle Linee Guida regionali sui Pums, è la modalità prescelta dall’Amministrazione Comunale di Ostuni e dal raggruppamento di aziende consulenti per la redazione del “Pums” (Piano urbano per la mobilità sostenibile), con "Elaborazioni.org Srl" capofila, società di ingegneria di Bari esperta in pianificazione e progettazione nell’ambito della mobilità urbana sicura e sostenibile, ed Isfort SpA, Istituto superiore di formazione e ricerca per i Trasporti di Roma, esperto in ricerche ed analisi in ambito di trasporti.

Una modalità idonea a costruire assieme ad associazioni, cittadini, tecnici ed amministratori, una visione di sviluppo della “mobilità sostenibile” del territorio ostunese: dal centro città, verso le zone periferiche, collinari e zone mare; dalla mobilità quotidiana di spostamento a quella più caratteristica dei periodi turistici.

“Si apre un momento di riflessione – riferisce l’assessore all’Urbanistica Eliana Pecere - su quali possono essere gli scenari futuri per la nostra città e su come il tema della mobilità in chiave sostenibile possa essere elemento di connessione e ricucitura tra il centro urbano e le diverse parti del territorio al fine di valorizzare il grande patrimonio comune che viviamo quotidianamente. Auspichiamo, inoltre, che questo incontro possa fungere da stimolo all’avvio di nuovi progetti imprenditoriali sui servizi alla mobilità.”

Al fine di costruire una visione di sviluppo di una mobilità urbana sostenibile, in linea con i canoni europei, ovvero con al centro “le persone”, con le loro modalità di spostamento sostenibili (i piedi, la bici ed il trasporto pubblico), l’Amministrazione di Ostuni invita tutti coloro interessati ad offrire un contributo alla redazione del Pums, al primo incontro pubblico che si terrà mercoledì prossimo 4 marzo, presso il primo piano del Palazzo di Città, nel corridoio aperto, dalle ore 17 sino alle 20 circa.

“Non si tratterà di un classico incontro, ma di un percorso di informazione e confronto con i cittadini al fine di fare emergere le prime indicazioni sul sistema di mobilità urbana dell’intero territorio di Ostuni. – chiude il Sindaco Guglielmo Cavallo - Per questo, chiediamo di potervi partecipare sin dall’inizio, poichè la modalità utilizzata permetterà di accogliere i partecipanti da parte di esperti facilitatori che sapranno condurli e accompagnarli, in modo informato, verso gli strumenti di lavoro.” Info e contatti: pumsostuni@elaborazioni.org