Rifiuti: "Anticipare l'inizio della raccolta per tutelare i lavoratori"

La Fp Cgil Brindisi chiede che si svolga fra mezzanotte e le 6 servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti nel Comune di Latiano, da parte della ditta Monteco. E’ quanto emerge da una lettera a firma del segretario generale del sindacato, Pancrazio Tedesco, indirizzata alla stessa ditta e al sindaco di Latiano.

Il sindacato chiede che venga anticipato l’orario del servizio alla luce “dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 in cui ci troviamo per limitare al minimo i contatti con il pubblico, e tale variazione riguarderebbe solo questo periodo”.

Il sindacato chiarisce che i lavoratori “non vorranno nulla a pretendere per quanto concerne le maggiorazioni di retribuzione previste dal contratto di categoria per l’espletamento di attività in orario notturno”. Inoltre “tale modifica non comporta alcuna variazione per i dipendenti che espletano i servizi di spazzamento meccanico e manuale che continueranno a svolgere il servizio nel consueto orario con conseguente corresponsione della maggiorazione dell’orario notturno”.