Torre San Gennaro: la cucciola di foca monaca non ce l'ha fatta

TORRE SAN GENNARO (Torchiarolo) – Nonostante le cure prestate, non ce l’ha fatta il cucciolo femmina di foca monaca del Mediterraneo che intorno alle ore 6,30 di ieri (lunedì 27 gennaio) è stato ritrovato sulla spiaggia di Torre San Gennaro, marina di Torchiarolo. Lo annuncia l’Ispra attraverso un comunicato diramato stamattina. L’esemplare, di appena quattro mesi, era stato già rintracciato lo scorso 25 gennaio sulla spiaggia di Frigole (Lecce), più a sud, dove riprese il mare dopo essere stato sorvegliato per ore dai carabinieri forestali e da personale del Nucleo di tutela delle biodiversità di San Cataldo.

“Nella mattinata di ieri – si legge nel comunicato dell’Ispra - a seguito di una segnalazione, un gruppo di intervento Ispra/Arpa Puglia, coadiuvato da personale specializzato nell’intervento veterinario su questo gruppo di animali della stazione zoologica di Napoli, è intervenuto sul posto”.

“La zona era stata presidiata dalle autorità competenti della Guardia Costiera, dai Carabinieri Forestali e delle Forze dell’Ordine locali. L’esemplare si presentava in stato emaciato, letargico (bassa reattività agli stimoli), dispnoico (difficoltà nella respirazione) anemico ed apatico. Sono stati immediatamente effettuati esami ematochimici e tamponi microbiologici, sempre alla presenza dei veterinari Asl e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competenti”.

“Sono stati somministrati - spiega ancora l’Ispra - antibiotico di copertura ed idratazione; il cucciolo ha continuato a respirare affannosamente e, nonostante le prime cure somministrate, durante le prime ore di questa mattina, 28 gennaio, l’esemplare è deceduto”. “Sono state informate le autorità sanitarie e le forze dell’ordine competenti; seguiranno, a breve, le indagini necroscopiche presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale. L’esemplare sarà analizzato in maniera conservativa, evitando cioè di danneggiare scheletro e pelliccia, per consentirne poi l’esposizione, per fini didattico-scientifici, al Museo di competenza sul territorio”.

Il triste esito di questa vicenda dimostra quanto sia importante segnalare immediatamente esemplari di qualsiasi specie marina in difficoltà, perché il nostro mare è diventato insidioso anche per la fauna protetta.