E' morto Pino Specchia, ex senatore di An dal 1987 al 1996

OSTUNI - “La classe dirigente di Fratelli d'Italia Puglia si stringe al dolore della famiglia del sen. Pino Specchia, storica figura e punto di riferimento della destra locale, spentosi questa mattina ad Ostuni. La politica perde una valida guida di cui faremo tutti tesoro”. Con questa breve messaggio di cordoglio, la destra pugliese saluta un esponente storico prima del Msi, poi di Alleanza Nazionale del Brindisino. Pino Specchia è stato in Senato nel gruppo di An per cinque legislature consecutive, dal 1987 al 2006 (con l’incarico di questore dalla primavera del 1994 a quella del 1996, ma aveva cominciato come consigliere comunale del Msi negli anni Settanta nella sua città, Ostuni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.