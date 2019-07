Morto Uccio Daniele: cominciò con una piccola bottega al S.Angelo

BRINDISI - Si è spento oggi 11 luglio all'età di 89 anni Uccio Daniele, commerciante notissimo soprattutto nel suo quartiere, il Sant'Angelo di Brindisi, dove aveva cominciato con una piccola bottega per poi giungere ad un supermercato. Ci ha inviato una nota in suo ricordo una nipote, Giulia Lapertosa, che pubblichiamo di seguito.

Dai nonni ai nipoti: se vivono nel quartiere S. Angelo, a Brindisi, avranno almeno una volta fatto la spesa da Uccio. E avranno portato a casa un panino, un pacco di pasta, una busta di latte – certo – ma, insieme, una sua barzelletta, uno stornello, un aneddoto divertente. D’altra parte, chi ha conosciuto Uccio lo sa bene: lui al lavoro era felice e ci teneva a contagiare i clienti di questa sua felicità. Ci hanno provato in tanti a farlo smettere. “Uccio, alla tua età! Non puoi ancora stare in negozio! Torna a casa, vai a riposare!”. Ma la sua felicità era in mezzo alla sua merce, alle sue mura, alle sue persone. Guai a toglierle, dopo una vita a costruirle.

Prima fattorino, poi panettiere e salumiere, per Uccio era stato amore a prima vista quando, poco più che ventenne, aveva deciso di spendere tutti i suoi risparmi per aprire il primo negozio. Da lì molti altri, fino allo storico Sosty di Sant’Angelo, divenuto oggi Alter Discount, portato avanti dalle figlie Anna e Teresa e dal genero Giancarlo. “Bisogna sempre lavorare” – ripeteva spesso – “se hai 999mila lire e ti manca una lira, non potrai dire di avere un milione!”. Una storia d’amore e dedizione totale verso il proprio lavoro, che l’aveva portato nel 2000 ad essere anche insignito dell’onorificenza di “Maestro del lavoro” presso la Camera di Commercio.

Padre di 4 figli, nonno di 10 nipoti e bisnonno di 2, Uccio si ricongiunge ora alla sua Bianchina, senza la quale – dopo una vita insieme - ha continuato a vivere per soli 15 mesi. Per quanti vorranno rivolgergli un ultimo sorriso, i funerali si terranno il 12 luglio alle ore 10.30 presso la Chiesa Santo Spirito, in Via Sant’Angelo, a Brindisi.