Addio al papà della Brindisi in bicicletta: era positivo al coronavirus

BRINDISI – L’ideatore della “Brindisi in bicicletta” si è spento all’alba di oggi (lunedì 23 marzo) presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Romeo Tepore veva compiuto 82 anni lo scorso 15 novembre. Da giorni era ricoverato presso l'ospedale Perrino, dove gli era stata riscontrata la positività al Covid-19. Fondatore e storico presidente dell’"Asd Us Acli Fausto Coppi", nel 1974 ebbe l’idea di organizzare una passeggiata in bici che coinvolgesse l’intera cittadinanza, dai bimbi agli anziani.

Da allora, al netto di una pausa fra il 1993 e il 2005, la Brindisi in bicicletta è diventata un appuntamento fisso della primavera. Anche il prossimo 17 maggio, il giorno dopo l’arrivo a Brindisi della tappa del Giro d’Italia, la gioiosa carovana di ciclisti avrebbe dovuto sfilare per le vie cittadine. Ma l’emergenza causata dall’epidemia ha fatto già slittare a data da destinarsi la "corsa rosa" e verosimilmente provocherà un rinvio anche della manifestazione concepita da Tepore, che lo scorso anno aveva passato il testimone a Cosimo D’Angelo, attuale presidente dell’Asd Fausto Coppi.

E se non fosse stato per il coronavirus, proprio nella giornata odierna, per uno strano scherzo del destino, era prevista la presentazione del libro sulla vita di Romeo Tempore, “Istantanee di una vita – Un viaggio lungo tre quarti di secolo”, scritto da Nico Lorusso, addetto stampa dell’Asd Franco Coppi.

La notizia della morte di Tepore è stata data dal figlio, Manlio, attraverso un post sulla pagina Facebook del padre: “Oggi il mio papà – scrive Manlio Tepore - doveva presentare questo libro. Invece il destino crudele ha voluto che il Covid-19, dopo tanti giorni, avesse il sopravvento. Nelle prime ore di oggi è venuto a mancare il papa' della Brindisi in bicicletta. Per motivi sanitari si dispensa dalle visite. Si invita agli amici e sono tanti, di non fare telegrammi, o altro, ma se potete donare sui conti dedicati alla lotta contro il Covid o un aiuto ai poveri. Vi ringrazio a tutti in primis al Dott. Cosimo D'Angelo per essermi stato vicino”. Romeo Tepore lascia anche una figlia, Simona, e la moglie Debora.