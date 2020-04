Malore in casa: Carovigno piange il dottor Enzuccio Saponaro

CAROVIGNO – Un malore improvviso non gli ha lasciato scampo. Si è spento stamani (venerdì 10 aprile), all’età di 59 anni, il dottor Vincenzo, conosciuto da tutti come Enzuccio, Saponaro, uno dei medici di base più noti di Carovigno. Il professionista è stato colto da un infarto in casa. La sorella ha allertato il 118, ma la corsa verso l’ospedale Perrino di Brindisi, purtroppo, ha avuto un drammatico epilogo. Saponaro era in prima linea nel contenimento del Coronavirus nella sua Carovigno, una delle comunità più colpite dalla pandemia nel Brindisino. Profondamente legato alla sua missione di medico, dedicava ai suoi pazienti gran parte delle sue giornate.

