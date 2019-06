Si è spento nella notte Nino De Bernardi, ottico e uomo di mare

BRINDISI – Si è spento la scorsa notte a Brindisi l’ottico Nino De Bernardi, uomo profondamente legato al mare e antesignano della professione nella sua città. Il negozio di famiglia, in corso Garibaldi, infatti fu aperto negli anni ’40. Giovanni De Bernardi, tra i soci fondatori del Circolo della Vela Brindisi, fu in gioventù uno sportivo a tutto tondo. Tra i primi a praticare la pesca subacquea, assieme all’inseparabile compagno di avventure Nicola Perrino, ma anche membro del famoso “quattro con” brindisino sempre con Nicola Perrino, Cosimo Campioto, Antonio Casoar e il timoniere Gigi Trisolini, nelle regate di canottaggio in tutta Italia. Una famiglia molto unita, quella di Nino De Bernardi, anche nella passione per il mare e la navigazione condivisa dal figlio Luigi, che lo piange assieme alla sorella Antonella, ai congiunti e ai tanti amici ed estimatori. I funerali di Nino de Bernardi, persona di un'altra epoca in cui Brindisi profumava di avventura, si svolgeranno alle 16 nella chiesa di Santa Maria del Casale.