Via Conserva, per una sera, come un museo: un successo "Conservart"

“ConservArt”: ovvero l'arte in via Conserva. Ha riscosso grande successo l’iniziativa culturale organizzata nella serata di oggi (giovedì 2 luglio) da un gruppo di commercianti di via Conserva. Gli esercenti hanno unito le loro risorse per dare spazio a una serie di artisti locali. Decine di persone si sono fermate per ammirare le opere esposte in strada, con un sottofondo musicale. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Brindisi, è la prima di una serie di appuntamenti. I commercianti di via Conserva, infatti, stanno già pensando ad altre iniziative, per i prossimi mesi.

