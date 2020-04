Controlli anti contagio: multati un barbiere e il suo cliente a Brindisi

BRINDISI - Stava facendo un taglio di capelli nel suo salone, calpestando le prescrizioni anti contagio da coronavirus contenute nel Dpcm dell’11 marzo 2020. E’ stato sanzionato con 400 euro di mula e la chiusura immediata dell’esercizio commerciale un barbiere di Brindisi colto sul fatto dagli agenti della polizia locale. Una multa da 400 euro è stata inflitta anche al cliente.

“Recependo il grido di allarme di Cna, Confartigianato e dei tanti lavoratori che hanno abbassato la saracinesca – scrive l’assessore alle Attività produttive del Comune di Brindisi, Oreste Pinto, sulla sua pagina Facebook - ieri mattina ho chiesto la collaborazione dei cittadini per fermare il pericoloso fenomeno dell'esercizio abusivo delle professioni di parrucchiere ed estetista”.

“In tempi di coronavirus non si deve parlare soltanto di lavoratori in nero, ma di incoscienti che rappresentano un pericoloso veicolo di diffusione del contagio e mettono a rischio la salute pubblica e la vita dei loro concittadini. In primis quella dei loro familiari e dei loro "clienti" (complici, per cui anch'essi colpevoli”).

“La battaglia contro il virus – conclude Pinto – è ancora lunga. Per questo chiedo a tutti di non fermarsi e di segnalare qualsiasi utile informazione alla Polizia Locale: 0831229522”.

