Segnaletica irregolare nella Ztl: “Danno erariale da 243mila euro”

BRINDISI - Il Comune rischierebbe un danno erariale da 243mila euro a causa della segnaletica irregolare e poco visibile dei varchi Ztl in zona Sciabiche. Questa, secondo Forza Italia, potrebbe essere una conseguenza dell’esposto presentato dall’Adoc di Brindisi alla Corte dei conti, riguardo alla presunta illegittimità delle multe comminate per gli accessi abusivi.

"Ogni verbale - fanno sapere gli azzurri- prevede una sanzione pari al pagamento di novantasei euro, che, ad oggi, come dimostrano i tanti ricorsi vinti, costano al comune un esborso di 243 euro, in caso di sentenza favorevole nei confronti del ricorrente. Parliamo, quindi, di quasi duecentocinquantamila euro per i soli primi tre mesi dell'anno”.

“Ricordiamo - continuano- che il bilancio municipale prevede tre milioni e mezzo di euro di proventi da multe e sanzioni per violazione del codice della strada, per il solo 2019, su cui andranno ad incidere non solo il mancato introito previsto, ma anche i maggiori oneri dei ricorsi, dimostrando, ancora una volta - concludono - che questa amministrazione punta esclusivamente a fare cassa sulla pelle dei brindisini: da un lato, auspicando che gli ignari cittadini paghino le multe illegittime, dall'altro attingendo dalle casse comunali per riparare i danni di una grossolana gestione della cosa pubblica”.

Forza Italia aggiunge infine che “verrà presentata una Interrogazione urgente al presidente del consiglio comunale, perché possa riferire in la sulla questione che riteniamo sia un di una gravità inaudita.”