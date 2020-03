Coronavirus: muore un ragioniere, Carovigno piange un'altra vittima

CAROVIGNO – A Carovigno si piange la sesta vittima del coronavirus. Stamani (lunedì 30 marzo), presso l’ospedale Perrino di Brindisi, si è spento il 64enne Salvatore Laghezza, ragioniere conosciuto anche per il suo impegno nel mondo del sindacato. Laghezza era ricoverato da giorni. Il figlio Pietro era stato assessore al Turismo di Carovigno, nella precedente consiliatura.

Il presidente del Consorzio di Torre Guaceto, ex presidente del consiglio comunale di Carovigno, Corrado Tarantino, rivolge un messaggio di cordoglio alla famiglia. “Sapevamo – scrive Tarantino sul suo profilo Facebook - che stavamo combattendo una guerra subdola. Ma non avremmo mai immaginato che la nostra comunità avrebbe dovuto pagare un prezzo così alto. In questo momento dobbiamo stringenti forte alle famiglie di chi ha perso un proprio congiunto e di chi sta ancora lottando. È anche per loro che dobbiamo rispettare le regole, che non dobbiamo mollare di un millimetro, che dobbiamo vincere questa guerra”.

Quello di Carovigno è il Comune più flagellato dal Coronavirus, in provincia di Brindisi. La vittima più giovane è stato il 34enne Angelo Mameli. Il perito agrario Raffaele De Giovanni si è spento a soli 54 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.