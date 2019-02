Noleggio con conducente, nasce l'associazione "Ncc grande Salento"

BRINDISI – Conta già 100 iscritti l’associazione “Noleggiatori con conducente del Grande Salento” (Ncc Grande Salento) costituitasi giovedì 17 gennaio scorso composta da imprenditori del Noleggio con conducente di autovetture L.21/1992 e autobus delle provincie di Lecce, Brindisi e Taranto.

Come specificato in una nota congiunta del direttore Cna Lecce Marcello De Giorgi e del presidente Ncc Grande Salento Sergio Sanò, l’associazione annovera tra i suoi soci le aziende più rappresentative del comparto. Aderisce alla Confederazione nazionale dell’artigianato e Pmi di Lecce dove ha sede.

Tra gli scopi dell’associazione vi è quello di modificare l’ex Dl 143/2018 (“Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”) confluito nel cosiddetto Decreto semplificazioni approvato dal Senato il 29 gennaio ed inviato per l’approvazione definitiva alla Camera dei Deputati. L’associazione ritiene che quanto previsto dal Testo attuale, ne limiterà l’esercizio con gravi ripercussioni sui livelli occupazionali e reddituali degli operatori e sull’intero comparto dei Servizi turistici, a danno degli investimenti fatti da Enti pubblici e dagli imprenditori negli ultimi anni.

L’associazione, inoltre, sarà al fianco di tutti gli operatori del settore e dell’intero comparto Turistico, per qualsivoglia azione che favorisca l’incremento delle presenze e la tutela dei medesimi.

L’associazione si attiverà al più presto per incontrare gli assessori ai Trasporti, Turismo e Sviluppo Economico, i presidenti delle provincie di Lecce, Brindisi, Taranto, i parlamentari, per illustrare le proposte di modifica al Decreto e chiedere il loro sostegno. Per informazioni contattare la Segreteria a: segreterianccgrandesalento@gmail.com