Lavoro, manager di Ceglie Messapica inventa la startup italiana delle competenze

Hanno rinunciato alla carriera da dirigente d’impresa Massimo Ciccarone, di Ceglie Messapica ma a Milano da molti anni e a quella da export manager la trentenne di origini croate ma cresciuta a Verona, Aleksandra Maravic, per fondare la start-up “/BeyondTheBox” che, con videochiamate di 20 o 40 minuti, porta a manager e imprenditori le competenze che mancano nell’impresa.

Come funziona

Dopo avere espresso il proprio quesito, gli utenti della piattaforma possono accedere a competenze specifiche, selezionate dall’intelligenza artificiale, e apprendere attraverso l’interazione. Niente profili, preventivi e recensioni fra cui scegliere a fatica, quindi, ma un processo semplice, inclusivo e veloce che permette a chiunque sia in grado di dare i giusti consigli su un’attività d’impresa di aiutare chi la sta svolgendo, proprio, in quel momento.

La piattaforma integra poi la gestione dei calendari per fissare l’appuntamento, che avviene on line, e il pagamento a favore di chi ha offerto le competenze. Il processo tecnologico proprietario dello sharing competencies (condivisione delle competenze) soddisfa da un lato l’esigenza delle piccole e medie imprese di poter accedere in modo immediato e confidenziale a competenze specifiche e, dall’altro, quella ormai diffusa di un’alternativa all’attuale mercato del lavoro che ne superi inefficienze e discriminazioni.

A fine febbraio l'apertura agli investitori tramite il crowfunding

Dopo pochi mesi dal lancio a settembre 2019 della prima versione della piattaforma, /BeyondTheBox conta già più di 400 figure professionali che offrono competenze in vari ambiti: finanziario, digital e media, vendite, coaching, software, legale e copywriting. La startup innovativa di condivisione delle competenze aprirà agli investitori a fine febbraio, tramite la piattaforma di equity crowdfunding “BackToWork24”, per poter realizzare più rapidamente un importante piano di crescita che porti l’innovazione dello sharing competencies a imporsi in un mercato mondiale (quello dell’e-learing sincrono) che vale 194 miliardi di euro e cresce del 15% ogni anno. Maggiori informazioni si possono reperire sul sito internet www.beyondthebox.it, sulle pagine Facebook di /Beyond The Box e Linkedin di /BeyondTheBox.