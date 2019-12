Il Natale a Tuturano tra mercatini, workshop, "pettole" e spettacoli

TUTURANO – Un albero di Natale donato da un imprenditore e addobbato con le decorazioni offerte dai cittadini. Poi mercatini artigianali, cineforum, workshop e spettacoli. È questo il Natale dei tuturanesi organizzato dalle associazioni presenti nella Frazione: “Fr/azione Tuturano”, Pro Loco Tuturano, Atletica Amatori Tuturano, Associazione Tutorium, Compagnia Teatrale Tuturano, Motoclub Tuturano, animate dallo spirito di far rivivere il borgo e le piazze e di “Vivere insieme il paese”.

L’abete è stato collocato in piazza Regina Margherita e domenica 8 dicembre sarà addobbato alla presenza dei cittadini. Il calendario degli eventi natalizi chiamati “La Chiazza del Natale”, si apre quindi l’8 dicembre e prevede anche il presepe nella Torre, mercatini artigianali, stand con degustazioni di “pettole” e “Angolo di Babbo Natale”.

Giovedì 12 dicembre invece: proiezione del film “Klaus, i segreti del Natale. Sabato 14 dicembre workshop "Pasta di zucchero"; domenica 15 dicembre dalle 18: torna la “Chiazza del Natale” con Natività nella Torre, mercatini artigianali, angolo di Babbo Natale e Flashmob di Silvia Bevilacqua. Potranno essere consegnate le letterine a Babbo Natale.

Giovedì 19 dicembre in scena: "la Tombola della Chiazza"; sabato 21 dicembre: al via il workshop “pasta fatta in casa”. Domenica 22 dicembre, "La Chiazza del Natale" con natività nella Torre, mercatini artigianali, angolo di Babbo Natale. Esibizione HipHop di Nadia Cuomo e premiazione delle Eccellenze sportive brindisine. Ultimo appuntamento il 5 gennaio: con la "Chiazza del Natale" questa volta con “La calza della Befana”.

