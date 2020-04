Brindisi, nave in quarantena: un marittimo ricoverato al Perrino

BRINDISI – Su cinque tamponi finora effettuati, uno è risultato positivo al Covid-19 e due negativi. Degli altri due si attende l’esito. L’Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) sta monitorando la situazione a bordo della nave Protea, unità impiegata nei lavori di realizzazione del gasdotto Tap, al largo di San Foca, che da sabato scorso (28 marzo), è alla fonda del porto di Brindisi con 60 membri dell’equipaggio, di varia nazionalità, a bordo.

Il marittimo contagiato stamattina è sbarcato in banchina a bordo di una motobarca della Protea, con l’assistenza di una motovedetta della Guardia costiera della Capitaneria di porto di Brindisi, al comando del capitano di vascello Giovanni Canu. L’uomo, affidato a personale del 118, è stato ricoverato presso l’ospedale Perrino.

La nave, battente bandiera cipriota, utilizzata in attività di analisi dei fondali, era già approdata lo scorso 18 marzo a Punta Riso, con un sospetto caso Covid a bordo. Il marittimo, soccorso dal personale dal personale del 118, in un primo momento venne dichiarato no Covid. Successivamente, però, dopo il trasferimento presso un ospedale di Roma, è stato sottoposto a un tampone, risultato negativo. Nel frattempo la nave si è spostata verso il cantiere Tap, per prendere parte alle attività di realizzazione del gasdotto.

Sabato scorso, dopo che alcuni membri dell’equipaggio hanno accusato sintomi sospetti, la Protea è tornata verso il porto di Brindisi, ma la Capitaneria le ha negato l’autorizzazione all’ormeggio. Da allora la nave si trova alla fonda. Nel pomeriggio odierno il comandante ha ottenuto l’autorizzazione a spostarsi verso la rada esterna per fare rifornimento di acqua.

