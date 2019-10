Effetto nebbia: voli dirottati e partenze in ritardo, code sulle strade

BRINDISI - C'era il segno "nebbia" concentrato solo su Brindisi, sulla cartina delle previsioni meteo di ieri: e la giornata di oggi 24 ottobre è cominciata in una fitta coltre bianca che avvolgeva la città, la costa, il porto e l'aeroporto, frutto dell'incontro tra l'umidità e le temperature più basse della notte. Il sole metterà poi a posto le cose, ma intanto - oltre all'incidente stradale di cui riferiamo a parte - della situazione delle prime ore del mattino non ne hanno certo beneficiato il traffico stradale e i voli.

Le solite code di questi giorni, che stanno stressando i brindisini e che sono dovuti a un cantiere sulla circonvallazione, con ripercussioni sul flusso urbano delle auto, sono state complicate dalla nebbia. All'Aeroporto del Salento, mentre scriviamo, il primo volo Ryanair in arrivo da Bologna - Borgo Panigale delle 7,55 è stato costretto ad atterrare a Bari, mentre quello della low-cost irlandese in partenza delle 8,20 circa non è stato dirottato ma sono previste due ore di ritardo. Anche il volo Bergamo - Brindisi delle 8,15 è stato costretto ad atterrare al Karol Wojtyla, e quello in partenza da Brindisi per l'hub di Orio al Serio delle 8,40 dovrebbe partire con due ore di ritardo.

A Bari è stato dirottato anche il volo Malpensa-Brindisi delle 8,25, e anche in questo caso il collegamento Brindisi - Malpensa partirà con sensibile ritardo. I passeggeri costretti ad atterrare a Bari proseguiranno in pullman per Brindisi, mentre all'Aeroporto del Salento i gate sono pieni di passeggeri piuttosto contrariati: molti appuntamenti rischiano di saltare. Arrivato e atterrato regolarmente, invece, il volo Ryanair da Roma-Fiumicino delle 9,30. Stamani tra le 6 e le 7 sono invece decollati con soli pochi minuti di ritardo i voli Alitalia e Ryanair per Malpensa e quello Alitalia per Roma Fiumicino.