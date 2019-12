San Silvestro in piazza con il soul e il funk davanti al Teatro Verdi

BRINDISI – Notte di San Silvestro in piazza a Brindisi con la band britannica “Thames River Soul” per farsi gli auguri e festeggiare l’arrivo del nuovo anno, e l’appuntamento è in largo Gianni D’Errico, davanti al Nuovo Teatro Verdi, appena dopo la mezzanotte: ritmi in crescendo per accendere l’energia e la voglia di divertirsi. Il concerto, che fa parte della rassegna culturale e di spettacolo “Le Luci di Brindisi”, è sostenuto dalla Regione Puglia tra le azioni di comunicazione e promozione del claim “Capodanni di Puglia”, con il coordinamento di Pugliapromozione e la partecipazione del Comune di Brindisi e della Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

La band britannica “Thames River Soul” è la sezione ritmica degli “Incognito”, formata da Francesco Mendolia (batteria), Francisco Sales (chitarra), Gianluca Chiarella (chitarra) e Francis Hylton (basso), che ne interpreta l’inconfondibile mix di groove, soul e funk. La band incontra la musicalità di Lex Cameron, tastierista, compositore e cantante tra i più in vista della scena pop e soul britannica, forte di collaborazioni con artisti come Amy Winehouse, Grace Jones, Spandau Ballet, Matt Bianco, Michael Bolton e Barry White.

Con “Thames River Soul” e Cameron anche la straordinaria voce di Cleo Stewart, reduce dalla esibizione londinese, nella Royal Albert Hall, al fianco della Royal Philharmonic Orchestra, l’orchestra nazionale britannica. La cantante, anche attrice e scrittrice, è un nome affermato nel mondo dei musical e sa muoversi con grande padronanza nelle sensazioni soul: negli Stati Uniti ha formato memorabili sodalizi con Melba Moore e Melissa Morgan, oltre che con la band inglese di rhythm and blues “Loose Ends”. Tra i suoi incontri artistici, altri nomi di richiamo internazionale come Eurythmics, Belinda Carlisle e Spandau Ballet.

