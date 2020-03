Coronavirus: altri 9 casi oggi nel Brindisino, cinque a Casalini

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro, ha comunicato che oggi 11 marzo, con aggiornamento alle ore 19.00, sono stati effettuati 140 test in tutta la regione per l'infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi 115 sono risultati negativi e 25 positivi e sono così suddivisi, 4 in Provincia di Bari, 2 in Provincia Bat, 9 in Provincia di Brindisi, 9 in Provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto e nessun caso in Provincia di Lecce. Con questo aggiornamento salgono a 90 i casi positivi registrati in Puglia per l'infezione da Covid-19 Coronavirus.

I 9 casi in provincia di Brindisi

Sono 9 i nuovi casi registrato nella giornata di oggi nella Provincia di Brindisi: due ad Ostuni, uno a Francavilla Fontana, uno a Mesagne e cinque nella frazione di Casalini di Cisternino e sono familiari dell'anziano risultato positivo due giorni fa. Con quelli dei giorni precenti le persone positive sono al momento 14.

Ansa

Sono 1.045 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 41 in più di ieri. Lo ha detto il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile. Sono 10.590 i malati di coronavirus in Italia, 2.076 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 12.462. Il dato è stato fornito dal commissario. Le vittime sono complessivamente 827: rispetto a ieri sono 196 in più.

"Avevamo detto che i dati della Lombardia erano parziali e oggi abbiamo numeri che fanno sì che i dati possano apparire come un numero elevato, ma in realtà la crescita odierna è nel trend dei giorni scorsi". Così il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile sottolineando che sono circa 600 i malati di cui ieri non erano disponibili i dati.

"Il consiglio è sempre lo stesso, uscire per lo stretto necessario e indispensabile", ha ribadito il commissario Angelo Borrelli rispondendo ai cronisti in conferenza stampa. Il capo della Protezione civile ha poi sottolineato che anche ci esce a piedi "deve portare l'autocertificazione".

L'Oms dichiara la pandemia

"Abbiamo valutato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una situazione pandemica". Lo ha annunciato il capo dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing da Ginevra sull'epidemia di coronavirus. "L'Oms ha valutato questa epidemia giorno dopo giorno e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione".

"Nei giorni e nelle settimane a venire prevediamo un aumento del numero di casi, del numero di morti e del numero di Paesi colpiti", ha detto ancora il direttore generale dell'Oms. "Siamo incoraggiati dalle misure aggressive adottate dall'Italia, speriamo che abbiano effetti nei prossimi giorni", aveva detto Ghebreyesus nel briefing da Ginevra sull'epidemia di coronavirus.