Come ti distruggo la duna con auto e trattori, anno dopo anno

SANTA SABINA (Carovigno) – “Oltre a quella storica che costeggia il mare, sulle dune di Mezzaluna ci sono un tripudio di strade, tra rotonde, strade carrozzabili e tratturi pedonali, almeno una decina”, e hanno preso il posto della macchia mediterranea, dei “cuscini di timo, quello comune di colore viola e quello molto raro di colore bianco”.

Amara ironia quella di Tonino Mosaico, esponente regionale del Partito comunista, che aggiunge “quale che sia la destinazione che si vuole dare all’Oasi di Mezzaluna non è chiara, se non si interviene a bloccare il degrado crescente degli ultimi anni rischiamo di trovarci un territorio che può fare la fine del canalone (lama, ndr) di Carisciola”.

“Il nostro compito non è quello di sdegnarci a danno già fatto, ma prevenire e lavorare per una coscienza collettiva del rispetto degli spazi pubblici riconoscendo al sito la valenza ambientale. A Mezzaluna, tra reperti storici, grotte, dune e macchia mediterranea – sottolinea Mosaico - c’è storia millenaria che non può essere distrutta da trattori per qualsiasi uso lavorativo o da Suv che stazionano la notte sul punto più alto delle dune per ammirare il mare in momenti romantici”.

“Più volte la sezione di Carovigno del Partito Comunista, attraverso comunicati stampa e incontri programmati con cittadini e istituzioni, alla presenza di organi di informazione, carta stampata e tv, ha posto il problema della valorizzazione dell’area. Ad anni di distanza, non si è ancora arrivati alla realizzazione o programmazione di progetti. Le amministrazioni comunali e le forze politiche presenti in consiglio comunale (centro, sinistra, destra e Cinque stelle) sono assenti e silenti sulle tematiche ambientali”.

“Per una certa impostazione politica, l’ambiente – accusa Mosaico - non fa profitto ma per noi è necessario salvaguardarlo per la salute e l’ecosistema. Le alleanze politiche larghe con tutti dentro fanno vincere le elezioni ma non fanno gli interessi dei cittadini e Carovigno ne è la dimostrazione: la costa è al degrado. La gente paga la Tasi per tutto l’anno e non per tre mesi”.

La situazione del danno ecologico apportato alla grande duna fossile della spiaggia della Mezzaluna, a Santa Sabina, è molto evidente dall’immagine satellitare ravvicinata, che mostra la rete di sentieri larghi e piccoli aperti da auto e trattori, e la regressione della macchia mediterranea. Ma non c’è una legge che vieta tutto questo? C’è, eccome. Ma alla Mezzaluna è totalmente ignorata.