Impresa Barretta, riqualificazione: "Fine lavori a settembre, fase 2 permettendo"

BRINDISI – Al posto dei vecchi (e antiestetici) fabbricati di cemento, adesso ci sono dei capannoni amovibili con assi di legno, dal design moderno. Il lockdown scattato lo scorso 9 marzo ha bloccato anche i lavori di riqualificazione dell’area data in concessione all’impresa Fratelli Barretta in località Sciabiche, nel seno di Ponente del porto di Brindisi. Il cantiere è in stand by da quasi due mesi, ma l’impresa conta ancora di riuscire a rispettare il cronoprogramma, che prevede la consegna delle nuove strutture per il prossimo mese di settembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Molto dipenderà dalle decisioni del governo rispetto alla fase 2. “Se i lavori ripartiranno il 4 maggio – fanno sapere dall’azienda – possiamo farcela per settembre”. Ultimati i capannoni sorti al posto del fabbricati risalente ai primi del ‘900, resta da realizzare la recinzione (in vetro o in plexiglass) che delimiterà l’area, senza ostacolare il transito su un tratto di lungomare largo circa 5 metri. Il progetto di restyling è stato redatto dalla ditta Chirenti. I nuovi capannoni occupano una superfice di circa 150 metri quadri, con un consistente risparmio di spazio rispetto al vecchio edificio, di circa 450 metri quadri. I lavori, a partire dall’abbattimento dei becchi ruderi, sono stati affidati all'ingegnere Fernando Dell'Anna.