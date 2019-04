Nuovi parcheggi a striscia bianca in via Amerigo Vespucci

BRINDISI - Sono in corso i lavori per la realizzazione dei parcheggi, a striscia bianca, su via Amerigo Vespucci. In queste ore è stato sistemato il cordolo che delimita la pista ciclabile e accanto ci saranno circa trenta parcheggi. Intanto è stata anche ripristinata la segnaletica stradale.

Per l’1 maggio, inoltre, sarà implementato il numero di parcheggi per chi vorrà trascorrere la giornata al parco XIX Maggio (Cillarese) dove di svolgerà la Festa dello Sport. Nel dettaglio le auto potranno essere parcheggiate nell’area prospiciente alla sede della Santa Teresa. Inoltre sarà possibile parcheggiare anche nella parte posteriore del parco dove, per la giornata di domani, saranno tolti i dissuasori.

“Stiamo sistemando via Amerigo Vespucci per consentire a tutti di vivere al meglio anche quella parte del nostro water front - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Elena Tiziana Brigante -; un’area di grande bellezza che deve essere valorizzata. Per domani, in previsione dell’affluenza alla manifestazione nel parco, abbiamo deciso di utilizzare tutti gli spazi a disposizione per facilitare l’afflusso e la fruibilità”.