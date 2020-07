Covid: dopo 12 giorni a contagi zero, un nuovo caso in provincia di Brindisi

Dopo 12 giorni consecutivi a contagi zero, si registra un nuovo caso di Covid in provincia di Brindisi. Complessivamente a livello regionale sono state diagnosticate altre due infezioni da coronavirus, entrambe in provincia di Bari, su 2.036 test effettuati nelle ultime 24 ore. Con questo nuovo contagio, sale a 660 il numero di tamponi positivi nel Brindisino, dall’inizio dell’emergenza, su un totale di 184.749 test effettuati a livello regionale. La buona notizia è che non sono avvenuti altri decessi.

In Puglia sono guariti 3.879pazienti. I casi attualmente positivi sono 109. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.533 così suddivisi: 1.493 nella Provincia di Bari; 380 nella Provincia di Bat; 660 nella Provincia di Brindisi; 1.169 nella Provincia di Foggia; 521 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.