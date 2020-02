Nuovo regolamento contro l’evasione dei tributi: commercianti in assemblea

BRINDISI – Continuano le iniziative di Confcommercio Brindisi contro il nuovo regolamento contro l’evasione dei tributi, approvato lo scorso 9 gennaio dal Consiglio comunale di Brindisi. Dopo la nota del 22 gennaio scorso in cui esprime disappunto, Confcommercio ha organizzato un’assemblea dei commercianti per sabato 8 febbraio, alle 15, presso il Salone di rappresentanza “M.M. Guadalupi” del Municipio.

“L’iniziativa promossa dalla Confcommercio di Brindisi per chiedere modifiche al nuovo Regolamento per la disciplina delle misure di contrasto all’evasione e all’elusione dei tributi comunali ha sortito l’effetto desiderato. Il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Cellie, infatti, ha convocato in seduta congiunta le commissioni consiliari permanenti “Bilancio” e “Attività Produttive” per lunedì 10 febbraio alle ore 10 a Palazzo di Città. In quella occasione, la Confcommercio si recherà con una delegazione guidata dalla Presidente Anna Rita Montanaro”. La riunione di sabato 8 serve, quindi, a “raccogliere ogni proposta utile a far diminuire la pressione sul settore commercio nella città”.