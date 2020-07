Drive in e Arena al Multisala: via libera del consiglio comunale

BRINDISI – Il maxicinema Andromeda di Brindisi avrà un drive in e un’arena. Il consiglio comunale di Brindisi, riunitosi stamattina (giovedì 9 luglio) in modalità smart, con 17 voti favorevoli della maggioranza, ha dato il via libera alla proposta presentata lo scorso aprile dal proprietario della struttura, Fulvio Lucisano, in qualità di rappresentante legale della Italian International Movieplexì S.r.l. Le proiezioni all’aperto si svolgeranno, sulle aree già destinate a parcheggi ad uso pubblico del complesso denominato “Multisala Andromeda” per un periodo inferiore a 120 giorni e comunque non oltre il 31 ottobre 2020.

La proposta, nello specifico, prevede l’utilizzo di tre sale cinematografiche esistenti (sala 4, sala 5 e sala 6) e la realizzazione del Drive-in (per massimo di 126 autoveicoli) e alternativamente l’arena (massimo 300 post), secondo la richiesta /risposta del pubblico e secondo il palinsesto in corso di programmazione, sull’area già destinata a parcheggi ad uso pubblico.

E’ stato eseguito il calcolo dei parcheggi che dimostra il soddisfacimento dello standard previsto dalla normativa di PRG vigente per le superfici totali interessate dalla attività cinematografica richiesta (tre sale e drive-in/arena) e delle strutture commerciali allo stato attuale funzionanti (ristorante e locali intrattenimento) attraverso l’utilizzo dei parcheggi pertinenziali, posti intorno al corpo della multisala.

L’accesso alle sale e all’Arena sarà garantito dalla viabilità retrostante di via Bozzano, atteso che l’accesso dalla complanare di via Martiri della Libertà sarà aperto esclusivamente all’attività del Drive-in. I servizi complementari (biglietteria, igienici e bar) saranno garantiti negli spazi esistenti nel Multisala mentre per la biglietteria del drive-in sarà realizzato un manufatto temporaneo posto in prossimità dell’ingresso.