Unarma.it: online il nuovo portale dello storico sindacato dei carabinieri

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di Unarma.it

Www.Unarma.it questo è il portale dello storico sindacato dei Carabinieri che ieri, 10 ottobre 2019, l’omonima associazione sindacale ha lanciato nel web a sostegno delle proprie iniziative. Il sito, oltre che a promuovere le attività del sindacato tra gli utenti di internet, rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per gli associati i quali, nel suo utilizzo, trovano una nuova dimensione di partecipazione attiva.

Infatti ogni iniziativa di interesse nazionale verrà valutata in tempo reale da tutti gli iscritti che, a differenza di quanto avviene in tutte le altre sigle sindacali, trovano in questo rapporto una vera identità partecipativa. Innovativa anche la parte che riguarda la formazione dei quadri dirigenziali di Unarma Associazione Sindacale Carabinieri che passerà attraverso la condivisione di percorsi formativi digitali che verranno immessi nel portale seguendo una sequenza logico-temporale in grado di fornire ai segretari rappresentanti una adeguata formazione per svolgere al meglio il proprio mandato.

Tutti i servizi di Unrma Asc potranno essere fruibili dal portale, cosi come le agevolazioni, le convenzioni, oltre 50mila, i protocolli di intesa per migliorare, attraverso il sindacato, la vita dei carabinieri. Sviluppato in osservanza delle norme che attualmente regolano le attività delle associazioni sindacali, il sito Unarma .it ha una veste grafica gradevole, veloce, immediata e facilmente fruibile con un linguaggio leggero, nel rispetto del concetto che “nella semplicità si trova la trasparenza”.

Il segretario generale Nazionale di Unarma, Antonio Nicolosi, è fiero del primo passo di questo progetto: “Unarma Associazione Sindacale Carabinieri è sempre stata all’avanguardia su ogni fronte in cui si è mossa ed anche in questo campo contiamo di essere innovativi, di stimolo per gli altri e disponibili a qualsiasi collaborazione che renda sempre più effettiva la sindacalizzazione delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri. Il portale che oggi vediamo è solo un libro sul quale, e con il quale, vogliamo continuare a scrivere la storia del sindacalismo militare sfruttando ogni possibilità che il mondo digitale ci offre. Molteplici i canali di comunicazione che stiamo sviluppando sui temi più importanti per i lavoratori dell’Arma. Con Unarma.it ogni carabiniere di Unarma Asc potrà sentirsi partecipe delle scelte della propria organizzazione sindacale e non un semplice e freddo iscritto.”