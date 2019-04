Sguardo al futuro verso il Pug,assemblea di Ora tocca a noi

BRINDISI - Sguardo al futuro, verso il Pug 2020-2050: l'assemblea pubblica è organizzata dal movimento “Ora tocca a noi” e si svolgerà domani, venerdì 19 aprile alle ore 17:30 nella sala di Palazzo Guerrieri.

"In un momento decisivo per il futuro della città, in cui l’amministrazione comunale è chiamata a redigere il P.U.G (Piano Urbanistico Generale), che rappresenta il principale strumento di programmazione del territorio, intendiamo come movimento politico fornire il contributo e la visione dei giovani cittadini di Brindisi, residenti nel capoluogo e fuorisede", spiegano gli organizzatori.

L’iniziativa verrà introdotta dagli interventi del capogruppo consiliare di “Ora tocca a noi” Giulio Gazzaneo e dall’assessore all’urbanistica del Comune di Brindisi, prof. Dino Borri, ai quali si aggiungeranno contributi dei giovani ricercatori Erica Mangione e Alessandro Delladio dell’Università degli Studi di Torino e del Politecnico di Torino in materia urbanistica, collegati in videoconferenza.

Successivamente la discussione si svilupperà in due workshop in cui si analizzeranno i temi e le proposte degli argomenti ritenuti più adatti a raccogliere i contributi della nostra fascia d’età: Economia della conoscenza e sviluppo innovativo; Spazi e rigenerazione urbana.

Sui canali social di Ora Tocca a Noi sono disponibili i documenti di introduzione alle tematiche che saranno affrontate nei tavoli di lavoro.

