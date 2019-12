Ordinanza sindacale: dal 24 dicembre al 6 gennaio botti vietati a Brindisi

BRINDISI - Il sindaco Riccardo Rossi ha firmato l’ordinanza di divieto per ogni tipo di sparo in luogo pubblico, di qualunque tipo di fuoco, benché di libera vendita, dal 24 dicembre al 6 gennaio. In particolare su tutto il territorio comunale è vietato usare o portare con sé, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, materiale esplodente, accendere fuochi, far esplodere petardi, castagnole e simili artifici esplodenti. L'ordinanza delega alle forze dell'ordine e alla polizia locale l'esecuzione del provvedimento.